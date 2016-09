Fonts and Typography are probably one of the most important aspect of the visual design of any website. With Metrolo, you get full control over your fonts. Metrolo comes preloaded with over 60 font stack implementations using Google web fonts. This method has proven benefits over Cufon Font replacement, and is presently one of the most widely used CSS3 font replacement technologies. Google supports it, so why shouldn’t we!

Fonts & Typography

Metrolo uses 3 different font spaces – Primary body copy font, Headings font, and a Logo font (for plain text logo – if you are not using an image logo).

One of the best things about Metrolo Font Control is that line-heights are automatically adjusted to the font-sizes. Often overlooked, this enables you to use fonts in any size. Apart from the Font-type, you can select font-colors and font-sizes for 14 different text elements.

Bold, Italics, Underline, Links, Text Color

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis vitae urna tristique mauris aliquet egestas non et ipsum. In hac habitasse platea dictumst.

Lists

This is an ordered list:

Pellentesque a tortor felis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis vitae urna tristique mauris aliquet egestas non et ipsum. In hac habitasse platea dictumst. Mauris lobortis mi vitae dui vehicula ac iaculis sem vulputate.

This is an unordered list

Pellentesque a tortor felis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Duis vitae urna tristique mauris aliquet egestas non et ipsum.

In hac habitasse platea dictumst.

Mauris lobortis mi vitae dui vehicula ac iaculis sem vulputate.

Quotes, Code, Pre

This text is in quotes – Pellentesque a tortor felis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis vitae urna tristique mauris aliquet egestas non et ipsum. In hac habitasse platea dictumst. Mauris lobortis mi vitae dui vehicula ac iaculis sem vulputate. Fusce tempus lectus vitae justo eleifend a pretium ipsum auctor. Fusce luctus massa eu lacus aliquet convallis.

This text is in code - Pellentesque a tortor felis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis vitae urna tristique mauris aliquet egestas non et ipsum. In hac habitasse platea dictumst. Mauris lobortis mi vitae dui vehicula ac iaculis sem vulputate. Fusce tempus lectus vitae justo eleifend a pretium ipsum auctor. Fusce luctus massa eu lacus aliquet convallis.

This text is in pre - Pellentesque a tortor felis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis vitae urna tristique mauris aliquet egestas non et ipsum. In hac habitasse platea dictumst. Mauris lobortis mi vitae dui vehicula ac iaculis sem vulputate. Fusce tempus lectus vitae justo eleifend a pretium ipsum auctor. Fusce luctus massa eu lacus aliquet convallis.

Image Alignments

Left Align ImageLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis vitae urna tristique mauris aliquet egestas non et ipsum. In hac habitasse platea dictumst. Mauris lobortis mi vitae dui vehicula ac iaculis sem vulputate. Fusce tempus lectus vitae justo eleifend a pretium ipsum auctor. Fusce luctus massa eu lacus aliquet convallis. Vivamus porttitor suscipit magna non tempor. Pellentesque a tortor felis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis vitae urna tristique mauris aliquet egestas non et ipsum. In hac habitasse platea dictumst. Mauris lobortis mi vitae dui vehicula ac iaculis sem vulputate.

Right Align ImageLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis vitae urna tristique mauris aliquet egestas non et ipsum. In hac habitasse platea dictumst. Mauris lobortis mi vitae dui vehicula ac iaculis sem vulputate. Fusce tempus lectus vitae justo eleifend a pretium ipsum auctor. Fusce luctus massa eu lacus aliquet convallis. Vivamus porttitor suscipit magna non tempor. Pellentesque a tortor felis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis vitae urna tristique mauris aliquet egestas non et ipsum. In hac habitasse platea dictumst. Mauris lobortis mi vitae dui vehicula ac iaculis sem vulputate.

Headings

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis vitae urna tristique mauris aliquet egestas non et ipsum.

This is Heading1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis vitae urna tristique mauris aliquet egestas non et ipsum.

This is Heading2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis vitae urna tristique mauris aliquet egestas non et ipsum.

This is Heading3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis vitae urna tristique mauris aliquet egestas non et ipsum.

This is Heading4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis vitae urna tristique mauris aliquet egestas non et ipsum.

This is Heading5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis vitae urna tristique mauris aliquet egestas non et ipsum.

This is Heading6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis vitae urna tristique mauris aliquet egestas non et ipsum.

