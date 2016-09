Metrolo comes bundled with a number of Shortcodes. These Shortcodes make editing content a snap. Also, there is a nice little inbuilt ‘Shortcode Generator’ so you don’t have to go around hunting for Shortcode syntax.

Toggles

Toggle boxes are great for organizing content into neat collapsible units. And they are super easy to implement in your posts as well!

Shortcode [togglebox title="Some Title"]Toggle Box Content[ /togglebox] Ofcourse, toggle boxes can contain other shortcodes too like this highlighted text Ofcourse, toggle boxes can contain other shortcodes too like this

Tabs

Tab Sets automatically pick up their colors (from the background and the accent colors you choose in the Metrolo backend Settings Panel).

Tab Title

Another Title

This is third

Yet another Pellentesque a tortor felis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Duis vitae urna tristique mauris aliquet egestas non et ipsum. This is another shortcode within the Tabs shortcode.

Shortcode [tabset tab1="Title1" tab2="Title2"] [tab] Content1 [/tab] [tab] Content2 [/tab] [/tabset]